Υβριδικό Dacia Duster ή Bigster; Ποιο με συμφέρει για αγορά;
Υβριδικό Dacia Duster ή Bigster; Ποιο με συμφέρει για αγορά;
Η Dacia προσφέρει δύο σύγχρονα φουλ υβριδικά SUV, τα Duster Hybrid και Bigster Hybrid. Ποιο όμως ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες;
Η Dacia, μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει αυτό που άλλοι κατασκευαστές προσπαθούν για δεκαετίες: Έχει διακριθεί σε πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει αποκτήσει μεγάλο έρεισμα στο αγοραστικό κοινό.
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