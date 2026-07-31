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Υβριδικό Dacia Duster ή Bigster; Ποιο με συμφέρει για αγορά;
NEWSAUTO.GR

Υβριδικό Dacia Duster ή Bigster; Ποιο με συμφέρει για αγορά;

Η Dacia προσφέρει δύο σύγχρονα φουλ υβριδικά SUV, τα Duster Hybrid και Bigster Hybrid. Ποιο όμως ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας ανάγκες;

Υβριδικό Dacia Duster ή Bigster; Ποιο με συμφέρει για αγορά;
Η Dacia, μέσα σε λίγα χρόνια έχει καταφέρει αυτό που άλλοι κατασκευαστές προσπαθούν για δεκαετίες: Έχει διακριθεί σε πωλήσεις στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει αποκτήσει μεγάλο έρεισμα στο αγοραστικό κοινό.

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