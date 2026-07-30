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Ποιο αυτοκίνητο σάρωσε την Ελλάδα; Δείτε το Top 5
NEWSAUTO.GR

Ποιο αυτοκίνητο σάρωσε την Ελλάδα; Δείτε το Top 5

Μικρά οχήματα και SUV επιλέγουν πλέον οι Έλληνες όταν αλλάζουν καινούργιο αυτοκίνητο

Ποιο αυτοκίνητο σάρωσε την Ελλάδα; Δείτε το Top 5
Τα μικρομεσαία αυτοκίνητα φαίνεται πως έχουν την τιμητική τους στην Ελλάδα, γεγονός που αποτυπώνεται στις ταξινομήσεις.

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