Ποιο καύσιμο συμφέρει περισσότερο για ταξίδι;

Η εποχή των καλοκαιρινών διακοπών έχει ξεκινήσει για τα καλά και ο καθένας έχει κάνει από πριν το κουμάντο του σε ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση ενός ταξιδιού, στην οποία περιλαμβάνεται και το μπάτζετ.