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Ποιο καύσιμο συμφέρει περισσότερο για ταξίδι;
NEWSAUTO.GR

Ποιο καύσιμο συμφέρει περισσότερο για ταξίδι;

Ξεκινώντας ένα ταξίδι περίπου 400 χλμ. γνωρίζεις από πριν πως το κόστος του καυσίμου θα είναι σημαντικό. Ωστόσο, στην εποχή που οι τεχνολογίες κίνησης στην αγορά είναι περισσότερες από ποτέ, κάποια καύσιμα συμφέρουν περισσότερο.

Ποιο καύσιμο συμφέρει περισσότερο για ταξίδι;
UPD:
Η εποχή των καλοκαιρινών διακοπών έχει ξεκινήσει για τα καλά και ο καθένας έχει κάνει από πριν το κουμάντο του σε ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση ενός ταξιδιού, στην οποία περιλαμβάνεται και το μπάτζετ.

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UPD:
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