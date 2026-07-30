Δοκιμάζουμε το Hyundai Inster Distinctive: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα; (+video)
Δοκιμάζουμε το Hyundai Inster Distinctive: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα; (+video)
Με την έκδοση Distinctive, το στυλάτο Hyundai Inster γίνεται ακόμα πιο funky και πρακτικό, με ξεχωριστές επενδύσεις και δυνατότητα αναδίπλωσης όλων των καθισμάτων. Για έξτρα δόσεις πολυτέλειας, υπάρχει και η έκδοση Lounge.
UPD:
Το Hyundai Inster δεν θέλει πια ιδιαίτερες συστάσεις. Αποτελεί όλο και συχνότερο καθημερινό θέαμα στα στενάκια της αστικής ζούγκλας, κάτι που φαίνεται λογικό, αν αναλογιστείς τις «μαζεμένες» του διαστάσεις, με το μήκος των 3,82 μέτρων να κάνει το αυτοκίνητο να «φλερτάρει» ανάμεσα στα μίνι και τα σουπερμίνι.
UPD:
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