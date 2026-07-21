Ιδού η νέα υπερχλιδάτη Mercedes-Maybach GLS - Πότε θα έρθει στην Ελλάδα;

Η Mercedes-Maybach GLS αποκτά το 2026 μία σειρά από αισθητικές, τεχνολογικές και μηχανολογικές αναβαθμίσεις, με στόχο να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον πολυτελή χαρακτήρα της.