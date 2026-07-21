Αγνώριστα τα εσωτερικά των νέων Audi

Η κυριαρχία των μεγάλων οθονών στα σύγχρονα αυτοκίνητα έχει αρχίσει να προκαλεί προβληματισμό και για αυτό η Audi ετοιμάζεται να αλλάξει φιλοσοφία στη σχεδίαση των εσωτερικών της, επιστρέφοντας σε πιο διακριτικές ψηφιακές λύσεις, περισσότερα ποιοτικά υλικά και φυσικά χειριστήρια που ενισχύουν την εργονομία.