Αγνώριστα τα εσωτερικά των νέων Audi
NEWSAUTO.GR

Αγνώριστα τα εσωτερικά των νέων Audi

Η premium μάρκα του Ομίλου Volkswagen θα αρχίσει να υιοθετεί μία εντελώς νέα φιλοσοφία όσον αφορά στη σχεδίαση των εσωτερικών της.

Αγνώριστα τα εσωτερικά των νέων Audi
Η κυριαρχία των μεγάλων οθονών στα σύγχρονα αυτοκίνητα έχει αρχίσει να προκαλεί προβληματισμό και για αυτό η Audi ετοιμάζεται να αλλάξει φιλοσοφία στη σχεδίαση των εσωτερικών της, επιστρέφοντας σε πιο διακριτικές ψηφιακές λύσεις, περισσότερα ποιοτικά υλικά και φυσικά χειριστήρια που ενισχύουν την εργονομία.

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