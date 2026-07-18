Τα ανθρωποειδή ρομπότ ξεκινούν να δουλεύουν σε εργοστάσια
Τα ανθρωποειδή ρομπότ ξεκινούν να δουλεύουν σε εργοστάσια
Τα ανθρωποειδή ρομπότ περνούν από το στάδιο των δοκιμών στην πραγματική παραγωγή αυτοκινήτων.
UPD:
Η αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή, καθώς τα ανθρωποειδή ρομπότ αρχίζουν να αποκτούν ενεργό ρόλο στις γραμμές παραγωγής. Αν και προς το παρόν χρησιμοποιούνται κυρίως σε πιλοτικά προγράμματα, οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές επενδύουν δισεκατομμύρια ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική και τους αισθητήρες, με στόχο πιο ευέλικτα και αποδοτικά εργοστάσια.
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