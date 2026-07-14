Πήρε φωτιά φορτηγό στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας, δίπλα σε πρατήριο

Φωτιά ξέσπασε στις 11:30, σε φορτηγό που βρισκόταν στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, λίγο μετά τον Άγιο Στέφανο και έξω από τις εγκαταστάσεις της Automarin.

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