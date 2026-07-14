Δείτε τις τιμές της νέας Mercedes-Benz GLB που ήρθε Ελλάδα

Στην ανακοίνωση των τιμών της νέας Mercedes-Benz GLB προχώρησε η ελληνική αντιπροσωπεία της Mercedes, με το D-SUV να αποτελεί μόλις ένα από τα 40 νέα και αναβαθμισμένα μοντέλα που η γερμανική μάρκα θα παρουσιάσει μέχρι το 2028.

Η δεύτερη γενιά της GLB θα συνεχίσει να διατίθεται σε πενταθέσια και επταθέσια διάταξη, διατηρώντας ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του μοντέλου στην κατηγορία των premium οικογενειακών SUV.