Δείτε τις τιμές της νέας Mercedes-Benz GLB που ήρθε Ελλάδα
Η δεύτερη γενιά της GLB είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά διαθέτοντας πρακτικότητα, ευρυχωρία και αναβαθμισμένες τεχνολογίες. Δείτε τον πλήρη τιμοκατάλογο με όλες τις εκδόσεις.
Η δεύτερη γενιά της GLB είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά διαθέτοντας πρακτικότητα, ευρυχωρία και αναβαθμισμένες τεχνολογίες. Δείτε τον πλήρη τιμοκατάλογο με όλες τις εκδόσεις.
Στην ανακοίνωση των τιμών της νέας Mercedes-Benz GLB προχώρησε η ελληνική αντιπροσωπεία της Mercedes, με το D-SUV να αποτελεί μόλις ένα από τα 40 νέα και αναβαθμισμένα μοντέλα που η γερμανική μάρκα θα παρουσιάσει μέχρι το 2028.
Η δεύτερη γενιά της GLB θα συνεχίσει να διατίθεται σε πενταθέσια και επταθέσια διάταξη, διατηρώντας ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του μοντέλου στην κατηγορία των premium οικογενειακών SUV.
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