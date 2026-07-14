Τα Ιωάννινα μια ώρα πιο κοντά στην Αθήνα...

Η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Ήπειρο και ιδιαίτερα για τα Ιωάννινα. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα οδικών υποδομών των τελευταίων ετών, καθώς ενισχύει τη σύνδεση της περιοχής με τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και το υπόλοιπο εθνικό οδικό δίκτυο, μειώνοντας τους χρόνους μετακίνησης και αυξάνοντας την οδική ασφάλεια.

Για του λόγου το αληθές, σήμερα (μέσω Ρίου–Αντιρρίου και Ιόνιας Οδού) το Αθήνα - Ιωάννινα είχε ταξίδι περίπου 4 ωρών και 30 λεπτών.