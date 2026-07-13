Γιατί η Aston Martin δεν είναι πια στην Ελλάδα;

Σήμερα οι Έλληνες μπορούν να αποκτήσουν επίσημα μια Ferrari, μια Lamborghini, μια Maserati, μια Porsche, μια Lotus, μια Bentley, ενώ ακόμη και η Maybach εκπροσωπείται μέσω του επίσημου δικτύου της Mercedes-Benz. Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της αυτοκίνησης υπάρχει όμως μία ηχηρή απουσία: η Aston Martin.

Η εμβληματική βρετανική μάρκα δεν διαθέτει σήμερα επίσης...







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