Γιατί η Aston Martin δεν είναι πια στην Ελλάδα;
Γιατί η Aston Martin δεν είναι πια στην Ελλάδα;
Η ελληνική αγορά έχει αποδείξει ότι μπορεί να στηρίξει ακόμη και τις πιο εξωτικές αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου. Όμως η μεγάλη Aston Martin δεν είναι εδώ…
UPD:
Σήμερα οι Έλληνες μπορούν να αποκτήσουν επίσημα μια Ferrari, μια Lamborghini, μια Maserati, μια Porsche, μια Lotus, μια Bentley, ενώ ακόμη και η Maybach εκπροσωπείται μέσω του επίσημου δικτύου της Mercedes-Benz. Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της αυτοκίνησης υπάρχει όμως μία ηχηρή απουσία: η Aston Martin.
Η εμβληματική βρετανική μάρκα δεν διαθέτει σήμερα επίσης...
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UPD:
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