Τα 5 λάθη που κάνεις όταν συγκρίνεις προσφορές leasing
NEWSAUTO.GR

Τα 5 λάθη που κάνεις όταν συγκρίνεις προσφορές leasing

Η διαδικασία επιλογής leasing αυτοκινήτου συχνά ξεκινά με έναν γρήγορο έλεγχο τιμών, για το ποια έχει το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, ιδίως όταν δύο προσφορές εμφανίζονται ταυτόχρονα στα μάτια του οδηγού.

Τα 5 λάθη που κάνεις όταν συγκρίνεις προσφορές leasing

Αν και το κόστος για την απόκτηση ενός αυτοκινήτου με leasing αποτελεί σημαντικό παράγοντα, δεν είναι πάντα αρκετό για να δείξει ποια προσφορά είναι πραγματικά πιο συμφέρουσα.

Στο leasing, η τελική εικόνα διαμορφώνεται από περισσότερα στοιχεία, όπως τις παροχές, τους όρους χρήσης, τα αρχικά κόστη, τη διάρκεια της μίσθωσης και το κατά πόσο η κάθε επιλογή ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οδηγού.

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