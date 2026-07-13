Δύο νεκροί αναβάτες αγώνων
Δύο νεκροί αναβάτες αγώνων
Θανατηφόρο δυστύχημα στην πίστα του Brno οδήγησε στη διακοπή όλων των αγώνων, βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.
UPD:
Μία από τις πιο τραγικές στιγμές των τελευταίων ετών εκτυλίχθηκε στην πίστα Brno της Τσεχίας, όπου δύο αναβάτες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια του Alpe Adria International Motorcycle Championship στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα.
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