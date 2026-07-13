Δύο νεκροί αναβάτες αγώνων
NEWSAUTO.GR

Δύο νεκροί αναβάτες αγώνων

Θανατηφόρο δυστύχημα στην πίστα του Brno οδήγησε στη διακοπή όλων των αγώνων, βυθίζοντας στο πένθος τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Δύο νεκροί αναβάτες αγώνων
UPD:
Μία από τις πιο τραγικές στιγμές των τελευταίων ετών εκτυλίχθηκε στην πίστα Brno της Τσεχίας, όπου δύο αναβάτες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια του Alpe Adria International Motorcycle Championship στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης