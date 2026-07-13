Ποιο αυτοκίνητο έχει τη μεγαλύτερη πανοραμική οθόνη;
NEWSAUTO.GR

Ποιο αυτοκίνητο έχει τη μεγαλύτερη πανοραμική οθόνη;

Η νέα κοινοπραξία Chery-JLR ανεβάζει τον πήχη στην τεχνολογία των εσωτερικών, εξοπλίζοντας το Freelander 8 με πανοραμική οθόνη 46,3 ιντσών και ανάλυση 8K.

Ποιο αυτοκίνητο έχει τη μεγαλύτερη πανοραμική οθόνη;
UPD:

Οι μεγάλες πανοραμικές οθόνες εξελίσσονται σε μία από τις σημαντικότερες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας και κυρίως της κινεζικής αγοράς. Η BMW σύστησε στη νέα iX3 το Panoramic Vision, μια επιφάνεια προβολής πλάτους 43 ιντσών που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό στο κάτω μέρος του παρμπρίζ. Αντίστοιχη φιλοσοφία ακολουθεί και το Xiaomi YU7, το οποίο όμως χρησιμοποιεί πραγματική OLED οθόνη αντί για σύστημα προβολής.

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UPD:
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