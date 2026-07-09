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Το Kia EV2 ήρθε στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
NEWSAUTO.GR

Το Kia EV2 ήρθε στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Η Kia Hellas πραγματοποίησε σήμερα την πανελλήνια παρουσίαση του καινούργιου και πιο προσιτού ηλεκτρικού μοντέλου της μάρκας, το οποίο ξεκινά να διατίθεται σε δύο εκδόσεις μπαταρίας.

Το Kia EV2 ήρθε στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Η Kia μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών crossover με το νέο EV2, το οποίο αποτελεί το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της γκάμας της.

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