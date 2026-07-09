Το Kia EV2 ήρθε στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Το Kia EV2 ήρθε στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;
Η Kia Hellas πραγματοποίησε σήμερα την πανελλήνια παρουσίαση του καινούργιου και πιο προσιτού ηλεκτρικού μοντέλου της μάρκας, το οποίο ξεκινά να διατίθεται σε δύο εκδόσεις μπαταρίας.
Η Kia μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών crossover με το νέο EV2, το οποίο αποτελεί το πιο προσιτό αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της γκάμας της.
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