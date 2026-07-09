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SYM CRUiSYM 400: Στον αστερισμό της πολυτέλειας
NEWSAUTO.GR

SYM CRUiSYM 400: Στον αστερισμό της πολυτέλειας

Η SYM αγγίζει το… peak της πολυτέλειας και της άνεσης με το ανανεωμένο και υπερπολυτελές CRUiSYM 400.

SYM CRUiSYM 400: Στον αστερισμό της πολυτέλειας

Η κατηγορία των GT scooters έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά την τελευταία δεκαετία, μεταμορφώνοντας πλήρως την έννοια της καθημερινής μετακίνησης σε δύο τροχούς. Από απλά, πρακτικά μέσα μεταφοράς πόλης, έχουν πλέον αναδειχθεί στα πραγματικά «SUV των δύο τροχών».

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