Πλήρωσε πρόστιμο 525 ευρώ και το δημοσιοποίησε

Ωστόσο, η πλειονότητα των σχολίων τάχθηκε υπέρ των αστυνομικών, θεωρώντας ότι οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν δικαιολογούσαν πλήρως τις κυρώσεις.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο αναβάτης κινούνταν χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος, έχοντάς το στο χέρι, ενώ κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου φέρεται να μην σταμάτησε όταν του έγινε σήμα από τους αστυνομικούς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε την εντολή και ότι λίγο αργότερα σταμάτησε μόνος του για να φορέσει το κράνος.



