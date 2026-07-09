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Πλήρωσε πρόστιμο 525 ευρώ και το δημοσιοποίησε
NEWSAUTO.GR

Πλήρωσε πρόστιμο 525 ευρώ και το δημοσιοποίησε

Έλληνας οδηγός δικύκλου έγινε viral στα social media όταν δημοσίευσε την κλήση που του επιβλήθηκε από την Τροχαία, υποστηρίζοντας ότι αδικήθηκε.

Πλήρωσε πρόστιμο 525 ευρώ και το δημοσιοποίησε
UPD:

Ωστόσο, η πλειονότητα των σχολίων τάχθηκε υπέρ των αστυνομικών, θεωρώντας ότι οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν δικαιολογούσαν πλήρως τις κυρώσεις.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο αναβάτης κινούνταν χωρίς να φορά προστατευτικό κράνος, έχοντάς το στο χέρι, ενώ κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου φέρεται να μην σταμάτησε όταν του έγινε σήμα από τους αστυνομικούς. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε την εντολή και ότι λίγο αργότερα σταμάτησε μόνος του για να φορέσει το κράνος.



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UPD:
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