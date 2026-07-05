Πόσο δύσκολο είναι να γίνεις οδηγός ταξί στο Λονδίνο;
Τη σημερινή εποχή μπορούμε να πάμε παντού, αρκεί να έχουμε ένα smartphone, σύνδεση στο internet και μια εφαρμογή με χάρτες. Εκτός βέβαια αν είσαι οδηγός ταξί στο Λονδίνο, όπου για να πάρεις άδεια πρέπει να ξέρεις διαδρομές απ’ έξω και να περάσεις μία ιδιαίτερα δύσκολη εξέταση.
Τη σημερινή εποχή μπορούμε να πάμε παντού, αρκεί να έχουμε ένα smartphone, σύνδεση στο internet και μια εφαρμογή με χάρτες. Εκτός βέβαια αν είσαι οδηγός ταξί στο Λονδίνο, όπου για να πάρεις άδεια πρέπει να ξέρεις διαδρομές απ’ έξω και να περάσεις μία ιδιαίτερα δύσκολη εξέταση.
Το να είσαι οδηγός ταξί στο Λονδίνο δεν είναι και πολύ εύκολο, αφού για να πάρεις άδεια θα πρέπει να ξέρεις απέξω αρκετές διαδρομές, τόσο εντός της βρετανικής πρωτεύουσας όσο και στα προάστιά της. Σύμφωνα με τον φορέα Transport for London (TfL – Συγκοινωνίες για το Λονδίνο), οι οδηγοί των εμβληματικών μαύρων ταξί, που έχουν γίνει σήμα-κατατεθέν της Μεγάλης Βρετανίας, πρέπει να έχουν όσες περισσότερες γνώσεις γίνεται, και να σε πηγαίνουν στον προορισμό σου χωρίς να χρησιμοποιούν χάρτες, ή να σταματούν και να ρωτάνε οδηγίες τους περαστικούς.
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