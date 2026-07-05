Πόσο δύσκολο είναι να γίνεις οδηγός ταξί στο Λονδίνο;

Το να είσαι οδηγός ταξί στο Λονδίνο δεν είναι και πολύ εύκολο, αφού για να πάρεις άδεια θα πρέπει να ξέρεις απέξω αρκετές διαδρομές, τόσο εντός της βρετανικής πρωτεύουσας όσο και στα προάστιά της. Σύμφωνα με τον φορέα Transport for London (TfL – Συγκοινωνίες για το Λονδίνο), οι οδηγοί των εμβληματικών μαύρων ταξί, που έχουν γίνει σήμα-κατατεθέν της Μεγάλης Βρετανίας, πρέπει να έχουν όσες περισσότερες γνώσεις γίνεται, και να σε πηγαίνουν στον προορισμό σου χωρίς να χρησιμοποιούν χάρτες, ή να σταματούν και να ρωτάνε οδηγίες τους περαστικούς.





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