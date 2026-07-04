Ο άνθρωπος που σχεδίασε τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα όλων των εποχών
Ο άνθρωπος που σχεδίασε τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα όλων των εποχών
Ο εμβληματικός Ιταλός σχεδιαστής έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της αυτοκίνησης.
UPD:
Και πολλά από τα ντιζάιν του που ξεχώρισαν έγιναν αργότερα best seller μοντέλα.
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
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