Ο άνθρωπος που σχεδίασε τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα όλων των εποχών
NEWSAUTO.GR

Ο άνθρωπος που σχεδίασε τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα όλων των εποχών

Ο εμβληματικός Ιταλός σχεδιαστής έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην ιστορία της αυτοκίνησης.

Ο άνθρωπος που σχεδίασε τα πιο επιτυχημένα αυτοκίνητα όλων των εποχών
UPD:
Και πολλά από τα ντιζάιν του που ξεχώρισαν έγιναν αργότερα best seller μοντέλα.

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UPD:
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