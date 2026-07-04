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«Μαϊμού» BMW από τη Ρωσία - Υπάρχει κίνδυνος να έρθουν Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

«Μαϊμού» BMW από τη Ρωσία - Υπάρχει κίνδυνος να έρθουν Ελλάδα;

Παρότι η BMW αποχώρησε από τη ρωσική αγορά πριν από τέσσερα χρόνια, εκατοντάδες SUV συνεχίζουν να συναρμολογούνται από αποθέματα ανταλλακτικών, χωρίς καμία εμπλοκή ή εγγύηση της βαυαρικής εταιρείας.

«Μαϊμού» BMW από τη Ρωσία - Υπάρχει κίνδυνος να έρθουν Ελλάδα;
UPD:
Η αποχώρηση των δυτικών αυτοκινητοβιομηχανιών από τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία δεν σήμανε και το τέλος της παραγωγής όλων των μοντέλων τους.

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UPD:
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