Μία τετράδα Land Rover Defender V8 για έναν αγοραστή

Όταν μιλάμε για εξατομίκευση, το τμήμα της Land Rover, Classic, δείχνει ότι πρακτικά δεν υπάρχουν όρια. Πρόσφατο παράδειγμα η παραγγελία τεσσάρων πανομοιότυπων Defender από έναν και μόνο πελάτη.



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