Μία τετράδα Land Rover Defender V8 για έναν αγοραστή
Μία τετράδα Land Rover Defender V8 για έναν αγοραστή
Φανατικός θαυμαστής του κλασσικού τετρακίνητου βρετανικού μοντέλου παρήγγειλε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις του.
Φανατικός θαυμαστής του κλασσικού τετρακίνητου βρετανικού μοντέλου παρήγγειλε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις του.
Όταν μιλάμε για εξατομίκευση, το τμήμα της Land Rover, Classic, δείχνει ότι πρακτικά δεν υπάρχουν όρια. Πρόσφατο παράδειγμα η παραγγελία τεσσάρων πανομοιότυπων Defender από έναν και μόνο πελάτη.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα