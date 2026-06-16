Δοκιμάζουμε το αυτοκινούμενο Volkswagen California - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Δοκιμάζουμε το αυτοκινούμενο Volkswagen California - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Ένα διαφορετικό όχημα βρέθηκε στο parking του Newsauto. Αυτό είναι το VW California Ocean, ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με 2 διπλά κρεβάτια, κουζίνα και ψυγείο, το οποίο σε προκαλεί να το βάλεις μπροστά και να ξεκινήσεις για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Και όταν κουραστείς, πέφτεις και κοιμάσαι.

Δοκιμάζουμε το αυτοκινούμενο Volkswagen California - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
«Είναι ωραίο να οδηγείς ένα αυτοκίνητο που μπορείς απλά να παρκάρεις και να κοιμηθείς μέσα». Αυτό σκεφτόμουν, καθώς επέλεγα τη θέση D στο σασμάν και έβγαζα αριστερό φλας για να ξεκινήσω το ταξίδι μου. Το εν λόγω αυτοκίνητο είναι το VW California Ocean, και το μυαλό ήδη δούλευε υπερωρίες, ψάχνοντας διαδρομές, παρέα και μέρη για camping.

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