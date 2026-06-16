Δοκιμάζουμε το αυτοκινούμενο Volkswagen California - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Δοκιμάζουμε το αυτοκινούμενο Volkswagen California - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;
Ένα διαφορετικό όχημα βρέθηκε στο parking του Newsauto. Αυτό είναι το VW California Ocean, ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με 2 διπλά κρεβάτια, κουζίνα και ψυγείο, το οποίο σε προκαλεί να το βάλεις μπροστά και να ξεκινήσεις για όπου σε βγάλει ο δρόμος. Και όταν κουραστείς, πέφτεις και κοιμάσαι.
«Είναι ωραίο να οδηγείς ένα αυτοκίνητο που μπορείς απλά να παρκάρεις και να κοιμηθείς μέσα». Αυτό σκεφτόμουν, καθώς επέλεγα τη θέση D στο σασμάν και έβγαζα αριστερό φλας για να ξεκινήσω το ταξίδι μου. Το εν λόγω αυτοκίνητο είναι το VW California Ocean, και το μυαλό ήδη δούλευε υπερωρίες, ψάχνοντας διαδρομές, παρέα και μέρη για camping.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα