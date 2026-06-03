Αλλάζουν όλα σε διπλώματα, γουρούνες, πατίνια

Η αλλαγή που θα προκαλέσει τις περισσότερες αντιδράσεις αφορά τις γνωστές τετράτροχες ATV — τις λεγόμενες γουρούνες — που αποτελούν βασική επιλογή ενοικίασης σε δεκάδες ελληνικά νησιά.