Αλλάζουν όλα σε διπλώματα, γουρούνες, πατίνια
Αλλάζουν όλα σε διπλώματα, γουρούνες, πατίνια
Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποκάλυψε τι περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.
UPD:
Η αλλαγή που θα προκαλέσει τις περισσότερες αντιδράσεις αφορά τις γνωστές τετράτροχες ATV — τις λεγόμενες γουρούνες — που αποτελούν βασική επιλογή ενοικίασης σε δεκάδες ελληνικά νησιά.
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