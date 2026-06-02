Το ελληνικό NOOS by Ecoshift στην Spanos Luxury Cars (+video)

Οι πόλεις έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση, θόρυβος, καυσαέριο και ένα ολοένα αυξανόμενο κόστος μετακίνησης συνθέτουν μια καθημερινότητα που δύσκολα μπορεί πλέον να θεωρηθεί βιώσιμη. Η ανάγκη για πιο «έξυπνες», τεχνολογικά προηγμένες και καθαρές λύσεις αστικής μετακίνησης δεν είναι πλέον τάση, αλλά πραγματική ανάγκη.