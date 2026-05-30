Τι πρόστιμο θα πληρώσει ο... εγκληματίας οδηγός που προσπέρασε 8 αυτοκίνητα σε κλειστή στροφή

Το βίντεο προέρχεται από επαρχιακό δρόμο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο οδηγός δεν θέλησε να ακολουθήσει την ταχύτητα των υπόλοιπων αυτοκινήτων και έτσι μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και ξεκίνησε τις προσπεράσεις. Το γεγονός πως δεν είχε ορατότητα δεν φάνηκε να τον ενοχλεί ή να τον φοβίζει, καθώς προσπέρασε συνολικά οκτώ αυτοκίνητα, ενώ επιχείρησε να προσπεράσει και ένα φορτηγάκι. Στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου υπάρχει στο οδόστρωμα διπλή γραμμή, που σημαίνει ότι απαγορεύεται ρητά η προσπέραση.

Με άλλα λόγια, ο οδηγός αγνόησε ταυτόχρονα τρία πράγματα: την απαγορευτική σήμανση, τη μηδενική ορατότητα της στροφής και τον κίνδυνο για τους άλλους οδηγούς που βρίσκονταν στον ίδιο δρόμο.





