Οι δύο υποχρεωτικές αλλαγές που γίνονται από φέτος στα αυτοκίνητα - Τον Ιούλιο η πρώτη

Η μία αφορά έναν νέο τύπο φώτων φρένων που γίνεται υποχρεωτικός από το καλοκαίρι, και η άλλη είναι ο πολυαναμενόμενος κανονισμός ρύπων Euro 7 που ενεργοποιείται το φθινόπωρο.

Και οι δύο αλλαγές αφορούν αποκλειστικά τα νέα οχήματα που εγκρίνονται από εδώ και πέρα — κανείς δεν χρειάζεται να πουλήσει το σημερινό του αυτοκίνητο. Όμως η επίπτωσή τους στο τι θα αγοράζουμε, σε ποια τιμή και με τι τεχνολογία, είναι σαφής και άμεση.

Το νέο φως φρένων: αναβοσβήνει για να σώσει ζωές

Από τις 7 Ιουλίου 2026, κάθε νέο επιβατικό ή επαγγελματικό όχημα που πωλείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει σύστημα ενεργών σημάτων πέδησης έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα αυτό, βασισμένο στον κανονισμό EU 2019/2144, αποτελεί εξέλιξη των παραδοσιακών φώτων φρένων που γνωρίζουμε από δεκαετίες: σε περίπτωση απότομου και έντονου φρεναρίσματος, τα πίσω φώτα αρχίζουν να αναβοσβήνουν γρήγορα, σηματοδοτώντας κατάσταση έκτακτης ανάγκης στους οδηγούς που ακολουθούν. Σε ένα συνηθισμένο φρενάρισμα, τα φώτα παραμένουν σταθερά αναμμένα όπως μέχρι σήμερα — η διαφορά εμφανίζεται μόνο όταν η επιβράδυνση ξεπερνά συγκεκριμένο κατώφλι.