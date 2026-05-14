Video: Αγριο ξύλο μεταξύ ανθρώπων της Lamborghini και της Audi

Το πρώτο γύρο του Ιταλικού Πρωταθλήματος GT Endurance στο Misano World Circuit Marco Simoncelli δεν θα το θυμούνται μόνο για τις αγωνιστικές εξελίξεις στην πίστα. Το πραγματικό «θέαμα» συνέβη μετά τον τερματισμό, μέσα στα pit lane, όταν μέλη των ομάδων Tresor Attempto Racing και Vincenzo Sospiri Racing ήρθαν κυριολεκτικά στα χέρια — και βίντεο από το επεισόδιο κυκλοφόρησαν αμέσως σε όλα τα social media.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν μετά από επανεκκίνηση πίσω από το Safety Car, η Lamborghini #66 της Vincenzo Sospiri Racing με οδηγό τον Edoardo Liberati ήρθε σε επαφή με την Audi #99 της Tresor Attempto Racing που οδηγούσε ο Alex Aka, στη στροφή Quercia. Η επαφή αυτή επέτρεψε στον Balzan να περάσει μπροστά, ενώ οι αγωνοδίκες επέβαλαν ποινή drive-through στην Lamborghini, ρίχνοντάς τη στην κατάταξη.