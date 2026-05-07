Μάϊος: Πότε και που γίνεται η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα;
Η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Η Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση ανοίγει τις πύλες της από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ και φέρνει για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα μια έκθεση αποκλειστικά αφιερωμένη στο ποιοτικό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, με εκατοντάδες επιλογές, ελεγμένα οχήματα και ειδικές εκθεσιακές προσφορές που δύσκολα θα βρει κανείς στην αγορά.
Η μοναδική μεγάλη έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα συγκεντρώνει σε έναν χώρο εκατοντάδες επιλεγμένα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών, από κορυφαίες εταιρείες του χώρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να συγκρίνουν άμεσα τιμές, εξοπλισμό και προτάσεις αγοράς, χωρίς χάσιμο χρόνου και με απόλυτη διαφάνεια.
Το μεγάλο πλεονέκτημα της διοργάνωσης είναι ότι τα αυτοκίνητα της έκθεσης πληρούν συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές. Πρόκειται για οχήματα έως 12 ετών, με έως 130.000 χιλιόμετρα, 100% ατρακάριστα, με πλήρες ιστορικό service, βιολογικό καθαρισμό και πιστοποιητικό ΚΤΕΟ σε ισχύ. Παράλληλα, η DEKRA Imperial θα πραγματοποιεί επιτόπιους τεχνικούς ελέγχους, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία και την ασφάλεια της αγοράς....
