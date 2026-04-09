Το νέρο τελικά θα σώσει τα diesel αυτοκίνητά μας;

Η συζήτηση γύρω από το diesel αλλάζει κατεύθυνση. Αντί για πιο σύνθετα φίλτρα και καταλύτες, οι επιστήμονες δοκιμάζουν κάτι πιο απλό αλλά και πιο «αντίθετο στη λογική»: την ελεγχόμενη προσθήκη νερού μέσα στο καύσιμο ή στον θάλαμο καύσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η βασική ιδέα δεν έχει καμία σχέση με το να ρίξει κάποιος νερό στο ρεζερβουάρ – αυτό καταστρέφει κινητήρα. Εδώ μιλάμε για ειδικά επεξεργασμένα μείγματα, γνωστά ως γαλακτώματα νερού-diesel ή για τεχνολογίες έγχυσης νερού με ακρίβεια.

Στην πράξη, μικροσκοπικά σταγονίδια νερού «δένονται» χημικά με το diesel και ψεκάζονται μαζί στον κινητήρα. Το κρίσιμο σημείο έρχεται τη στιγμή της καύσης. Το νερό εξατμίζεται ακαριαία, δημιουργώντας ένα φαινόμενο μικροεκρήξεων που «σπάνε» το καύσιμο σε πολύ πιο λεπτά σωματίδια.



