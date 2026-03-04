ΠΙΣΩ ΚΙΝΗΣΗ: Το μπιφ VW Renault, ο θρίαμβος της αγοράς στα βραβεία, η LEPAS και η μεταγραφή

Υπάρχουν στιγμές που η αγορά αυτοκινήτου στην Ελλάδα δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Χωρίς αριθμούς, χωρίς πίνακες ταξινομήσεων, χωρίς εμπορικές αντιπαραθέσεις. Μόνο με ανθρώπους. Με πρόσωπα. Με πάθος. Με επαγγελματίες που κουβαλούν την καθημερινή μάχη της αγοράς στους ώμους τους.