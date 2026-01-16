Απόσυρση από την Citroen: Άλλαξε αυτοκίνητο, άλλαξε ζωή (+video)
Απόσυρση από την Citroen: Άλλαξε αυτοκίνητο, άλλαξε ζωή (+video)
Με το πρόγραμμα «Απόσυρση από την Citroen», η απόφαση για νέο αυτοκίνητο γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Η ώρα είναι τώρα: Άφησε πίσω το παλιό, ζήσε το καινούργιο!
Ποιος αλήθεια μπορεί να ξεχάσει την πρώτη φορά; Εκείνη την σχεδόν τελετουργική στιγμή που σε σημαδεύει για πάντα: ανοίγεις την πόρτα, κάθεσαι στο κάθισμα, ανασαίνεις βαθιά. Η μυρωδιά του καινούργιου σε αγκαλιάζει, ο νέος κινητήρας σου ψιθυρίζει, νέες εικόνες και εμπειρίες ανοίγονται μεμιάς μπροστά σου.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα