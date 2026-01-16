Απόσυρση από την Citroen: Άλλαξε αυτοκίνητο, άλλαξε ζωή (+video)

Ποιος αλήθεια μπορεί να ξεχάσει την πρώτη φορά; Εκείνη την σχεδόν τελετουργική στιγμή που σε σημαδεύει για πάντα: ανοίγεις την πόρτα, κάθεσαι στο κάθισμα, ανασαίνεις βαθιά. Η μυρωδιά του καινούργιου σε αγκαλιάζει, ο νέος κινητήρας σου ψιθυρίζει, νέες εικόνες και εμπειρίες ανοίγονται μεμιάς μπροστά σου.