Η Tesla φεύγει από το Μαρούσι...
Άλλαξε έδρα η Tesla Athens με σκοπό να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση αλλά και εμπειρία οδήγησης για τους υποψήφιους πελάτες που θέλουν να δοκιμάσουν τη γκάμα των μοντέλων της…
Η ελληνική εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Tesla μετέφερε την αντιπροσωπεία της από το Μαρούσι στη Νέα Κηφισιά και σύντομα θα πραγματοποιήσει και τα εγκαίνια.
