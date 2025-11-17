Η Tesla φεύγει από το Μαρούσι...
Η Tesla φεύγει από το Μαρούσι...

Άλλαξε έδρα η Tesla Athens με σκοπό να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση αλλά και εμπειρία οδήγησης για τους υποψήφιους πελάτες που θέλουν να δοκιμάσουν τη γκάμα των μοντέλων της…

Η Tesla φεύγει από το Μαρούσι...
Η ελληνική εισαγωγική εταιρεία των αυτοκινήτων Tesla μετέφερε την αντιπροσωπεία της από το Μαρούσι στη Νέα Κηφισιά και σύντομα θα πραγματοποιήσει και τα εγκαίνια.

