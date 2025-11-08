Δοκιμάζουμε το υβριδικό Nissan Juke - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Σε μία κατηγορία όπως αυτή των compact SUV που δίνεται η «μητέρα των μαχών» της ευρωπαϊκής αγοράς, το Nissan Juke είχε από… γεννησιμιού του το χάρισμα να αποτελεί μία ξεχωριστή περίπτωση.