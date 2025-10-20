Στο στόχαστρο της Τροχαίας οι… γκαζιάρηδες

Σε ακόμη μία στοχευμένη επιχείρηση για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής «σάρωσε» τους δρόμους του λεκανοπεδίου με εντατικούς ελέγχους ταχύτητας, εντοπίζοντας 269 οδηγούς που κινούνταν με ταχύτητες πάνω από τα επιτρεπτά όρια.