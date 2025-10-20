Στο στόχαστρο της Τροχαίας οι… γκαζιάρηδες
Η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου και κατέγραψε σχεδόν 270 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε τρεις ημέρες.
Σε ακόμη μία στοχευμένη επιχείρηση για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής «σάρωσε» τους δρόμους του λεκανοπεδίου με εντατικούς ελέγχους ταχύτητας, εντοπίζοντας 269 οδηγούς που κινούνταν με ταχύτητες πάνω από τα επιτρεπτά όρια.
