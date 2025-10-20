Στο στόχαστρο της Τροχαίας οι… γκαζιάρηδες
NEWSAUTO.GR

Στο στόχαστρο της Τροχαίας οι… γκαζιάρηδες

Η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου και κατέγραψε σχεδόν 270 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα μέσα σε τρεις ημέρες.

Στο στόχαστρο της Τροχαίας οι… γκαζιάρηδες

Σε ακόμη μία στοχευμένη επιχείρηση για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής «σάρωσε» τους δρόμους του λεκανοπεδίου με εντατικούς ελέγχους ταχύτητας, εντοπίζοντας 269 οδηγούς που κινούνταν με ταχύτητες πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης