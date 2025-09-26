Πόσο κοστίζει το νέο Kia Sportage στην Ελλάδα;
Η ελληνική αντιπροσωπεία της Kia ανακοίνωσε τις τιμές εκκίνησης τριών εκδόσεων κινητήρα του ανανεωμένου Sportage στην ελληνική αγορά.
Το πιο επιτυχημένο SUV της Kia στην Ευρώπη καταφθάνει φρεσκαρισμένο στην Ελλάδα, όπου επιδιώκει να συνεχίζει την καλή εμπορικού του πορεία.
