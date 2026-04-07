Καιρός: Ανοιξιάτικη η Μεγάλη Εβδομάδα με θερμοκρασίες έως 25°C, αστάθεια προς το Πάσχα

Ο καιρός τη Μεγάλη Τετάρτη 08-04-2026

Ο καιρός τη Μεγάλη Πέμπτη 09-04-2026

Ο καιρός τη Μεγάλη Παρασκευή 10-04-2026

Ο καιρός το Μεγάλο Σάββατο 11-04-2026

Βροχές αναμένονται τόσο το Μεγάλο Σάββατο όσο και την Κυριακή του Πάσχα, κατά τόπους με μεγαλύτερη ένταση, κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.Αντίθετα, καλύτερες καιρικές συνθήκες αναμένονται στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα.Η αστάθεια φαίνεται ότι θα διατηρηθεί και τη Δευτέρα του Πάσχα, με τα φαινόμενα σταδιακά να εξασθενούν.Αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως σε τμήματα της Θράκης.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 5 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 4 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 3 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 7 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου.Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν γενικά δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Στον Κορινθιακό υπάρχει πιθανότητα οι βορειοδυτικοί άνεμοι να φτάσουν πρόσκαιρα και τοπικά τα 6 μποφόρ.Στο νομό Αττικής αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά δυτικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου.Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23-25 βαθμούς Κελσίου.Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα βόρεια που γρήγορα θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Το μεσημέρι στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς τοπικά έως 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βορειοανατολικά, όμως στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 20 με 22 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.Στα δυτικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι αργά το απόγευμα. Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες και πιθανώς να σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επανέλθει στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.Στα βορειοανατολικά παροδικές νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι βαθμιαία θα αυξηθούν και από το βράδυ στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τη νύχτα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανώς κατά τόπους καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς όπου και θα εξασθενήσουν.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα νότια.