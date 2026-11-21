Ο Paolo Bulgari πέθανε στη Ρώμη σε ηλικία 89 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του, κάνοντας λόγο για «τη βαθιά του ανθρωπιά και το ταλέντο ενός επιχειρηματία που αγάπησε την Ιταλία και υπήρξε πρεσβευτής της σε όλο τον κόσμο». Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στη Βασιλική της Santa Croce in Gerusalemme, στη Ρώμη.Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την παγκόσμια καθιέρωση του διάσημου οίκου έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία δημιουργική και κοινωνική κληρονομιά.Η πορεία του στον οίκο BulgariΓεννημένος στις 8 Οκτωβρίου 1937, ο Paolo ήταν ο τρίτος γιος του Γιώργου Βούλγαρη και εγγονός του ιδρυτή του οίκου, Σωτήριου Βούλγαρη — του Έλληνα αργυροχόου που το 1885 άνοιξε το πρώτο κατάστημα στη Ρώμη.Αφού ο πατέρας του, Γεώργιος, και ο θείος του, Κωνσταντίνος, διαμόρφωσαν την ταυτότητα του brand αντλώντας έμπνευση από την αρχαία τέχνη, η τρίτη γενιά ανέλαβε τα ηνία τη δεκαετία του 1960. Από το 1987 και έπειτα, ο Paolo, από τη θέση του αντιπροέδρου, και ο αδελφός του, Nicola, ως πρόεδρος, οδήγησαν τον οίκο σε μια περίοδο ριζικής ανανέωσης και διεθνούς επέκτασης σε Νέα Υόρκη, Παρίσι, Γενεύη και Μόντε Κάρλο.Υπό την καθοδήγησή τους, η Bulgari άνοιξε τους ορίζοντές της πέρα από την υψηλή κοσμηματοποιία, λανσάροντας ρολόγια, αξεσουάρ, δερμάτινα είδη και αρώματα, ενώ δημιούργησε εμβληματικές σειρές όπως οι Parentesi και Bulgari-Bulgari. Παράλληλα, καθιέρωσε μια χαρακτηριστική αισθητική με χρωματιστούς πολύτιμους λίθους, κίτρινο χρυσό και αρχαία νομίσματα, που κατέκτησε τις μεγαλύτερες σταρ του κινηματογράφου, με πρώτη την Elizabeth Taylor.