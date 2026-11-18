H Κυριακή δεν είναι απλώς μια ημέρα της εβδομάδας, αλλά μια ολόκληρη ιδέα, που συνδυάζει την ανάπαυλα με την ψυχαγωγία. Ακόμα κι αν το Σάββατο είναι αργία για εμάς, η Κυριακή εξακολουθεί να διατηρεί κάτι το ξεχωριστό ως σήμερα και πάντα είναι στο χέρι μας να της δίνουμε το νόημα που εμείς επιθυμούμε. Αυτή την ευκαιρία μάς δίνει το THE DOLLI® at Acropolis, που επαναφέρει το Sunday Table από τις 22 Νοεμβρίου 2026.Στο εντυπωσιακό DOLLI·S Rooftop Restaurant, με την ομορφότερη θέα της πρωτεύουσας στο μνημείο της Ακρόπολης, το Sunday Table στρώνεται από την αρχή, δίνοντάς μας ένα ακόμα κίνητρο, γαστρονομικό και ψυχαγωγικό ταυτόχρονα, για να πραγματοποιήσουμε μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και να απολαύσουμε την πιο ζεστή φιλοξενία.