Ποιο θα είναι το επόμενο «κορίτσι του James Bond»;
Ποιο θα είναι το επόμενο «κορίτσι του James Bond»;
Τα δημοφιλέστερα ονόματα που έχουν ακουστεί, μετά την ανακοίνωση του Robert Pattinson ως του νέου πράκτορα ΟΟ7.
Το όνομα είναι Pattinson, Robert Pattinson, αλλά ποιο θα είναι το κορίτσι που θα τον συνοδεύσει στον ρόλο του ως James Bond;
Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον γνωστό Βρετανό πράκτορα είναι εκείνος που γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες Twilight και αγαπήσαμε μέσα από αυτόν και άλλους πολλούς ρόλους.
Αλλά ο James Bond είναι τόσο καλός όσο και οι γυναίκες που στέκονται δίπλα του, και η σειρά είχε ορισμένες αξέχαστες επιλογές όλα αυτά τα χρόνια. Μερικές από τις κλασικές περιλαμβάνουν την Ursula Andress στο Dr. No το 1962 ή τη Honor Blackman στο Goldfinger το 1964 και τις πιο πρόσφατες Michelle Yeoh στο Αύριο ποτέ δεν πεθαίνει του 1997 ή την Eva Green στο Casino Royale του 2006.
Το κορίτσι του James Bond αποτελεί βασικό κομμάτι της σειράς ταινιών. Όταν ο συγγραφέας Ian Fleming δημιούργησε τον αγαπημένο χαρακτήρα, πολλοί θεωρούσαν ότι η ερωμένη του συγγραφέα, η Muriel Right, ίσως να αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους γυναικείους χαρακτήρες.
Τώρα που η ταινία έχει έναν νέο πρωταγωνιστή, οι εικασίες και οι υποθέσεις για το επόμενο Bond Girl είναι πολλές.
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Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον γνωστό Βρετανό πράκτορα είναι εκείνος που γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες Twilight και αγαπήσαμε μέσα από αυτόν και άλλους πολλούς ρόλους.
Αλλά ο James Bond είναι τόσο καλός όσο και οι γυναίκες που στέκονται δίπλα του, και η σειρά είχε ορισμένες αξέχαστες επιλογές όλα αυτά τα χρόνια. Μερικές από τις κλασικές περιλαμβάνουν την Ursula Andress στο Dr. No το 1962 ή τη Honor Blackman στο Goldfinger το 1964 και τις πιο πρόσφατες Michelle Yeoh στο Αύριο ποτέ δεν πεθαίνει του 1997 ή την Eva Green στο Casino Royale του 2006.
Το κορίτσι του James Bond αποτελεί βασικό κομμάτι της σειράς ταινιών. Όταν ο συγγραφέας Ian Fleming δημιούργησε τον αγαπημένο χαρακτήρα, πολλοί θεωρούσαν ότι η ερωμένη του συγγραφέα, η Muriel Right, ίσως να αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους γυναικείους χαρακτήρες.
Τώρα που η ταινία έχει έναν νέο πρωταγωνιστή, οι εικασίες και οι υποθέσεις για το επόμενο Bond Girl είναι πολλές.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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