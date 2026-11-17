Το όνομα είναι Pattinson, Robert Pattinson, αλλά ποιο θα είναι το κορίτσι που θα τον συνοδεύσει στον ρόλο του ως James Bond;Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ο ηθοποιός που θα υποδυθεί τον γνωστό Βρετανό πράκτορα είναι εκείνος που γνωρίσαμε μέσα από τις ταινίες Twilight και αγαπήσαμε μέσα από αυτόν και άλλους πολλούς ρόλους.Αλλά ο James Bond είναι τόσο καλός όσο και οι γυναίκες που στέκονται δίπλα του, και η σειρά είχε ορισμένες αξέχαστες επιλογές όλα αυτά τα χρόνια. Μερικές από τις κλασικές περιλαμβάνουν την Ursula Andress στο Dr. No το 1962 ή τη Honor Blackman στο Goldfinger το 1964 και τις πιο πρόσφατες Michelle Yeoh στο Αύριο ποτέ δεν πεθαίνει του 1997 ή την Eva Green στο Casino Royale του 2006.Το κορίτσι του James Bond αποτελεί βασικό κομμάτι της σειράς ταινιών. Όταν ο συγγραφέας Ian Fleming δημιούργησε τον αγαπημένο χαρακτήρα, πολλοί θεωρούσαν ότι η ερωμένη του συγγραφέα, η Muriel Right, ίσως να αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους γυναικείους χαρακτήρες.Τώρα που η ταινία έχει έναν νέο πρωταγωνιστή, οι εικασίες και οι υποθέσεις για το επόμενο Bond Girl είναι πολλές.