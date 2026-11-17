Ο αθέατος κόσμος των κινηματογραφικών γυρισμάτων στον φακό έξι Ελληνίδων φωτογράφων
Ο αθέατος κόσμος των κινηματογραφικών γυρισμάτων στον φακό έξι Ελληνίδων φωτογράφων
Τα έργα τους παρουσιάζονται στην έκθεση φωτογραφίας «The Other Side of the Frame», από τις 18 έως τις 21 Νοεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο
Έξι Ελληνίδες φωτογράφοι που έχουν εργαστεί ως φωτογράφοι πλατό (set photography), και έχουν αποτυπώσει με τον φακό τους τον αθέατο, για το ευρύ κοινό, κόσμο των κινηματογραφικών γυρισμάτων, καθώς και τη συλλογική εργασία που απαιτείται για τη δημιουργία κάθε κινηματογραφικού καρέ, παρουσιάζουν έργα τους στην έκθεση «The Other Side of the Frame», σε επιμέλεια Κατερίνας Π. Τριχιά, από τις 18 έως τις 21 Νοεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο.
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