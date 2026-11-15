Russell Brand: Καταγγέλλουσα αποκαλύπτει την ταυτότητά της και μιλά για τη σχέση τους όταν ήταν 16 ετών

Λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του 51χρονου κωμικού για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών, η 37χρονη πλέον Mia Latter σπάει τη σιωπή της και ζητά αλλαγή της νομοθεσίας για την προστασία των εφήβων.

Είκοσι σχεδόν χρόνια μετά τα γεγονότα που σημάδεψαν την εφηβεία της, η Mia Latter αποφάσισε να αποποιηθεί το δικαίωμα της ανωνυμίας και να μιλήσει επώνυμα για τη σχέση της με τον Russell Brand. Μέχρι σήμερα τη γνωρίζαμε μόνο με το ψευδώνυμο Alice, μέσα από τη μεγάλη κοινή έρευνα των The Sunday Times, The Times και της εκπομπής Dispatches του Channel 4 το 2023.



Σήμερα, στα 37 της χρόνια, η Latter επιλέγει να βγει μπροστά με το πραγματικό της όνομα, λίγες μόλις ημέρες μετά την καταδίκη του 51χρονου πλέον κωμικού σε δέκα χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών.

15.11.2026, 11:25