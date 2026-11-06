Ρεσβερατρόλη: Το αντιοξειδωτικό συστατικό στο skincare που ανταγωνίζεται τη βιταμίνη C
MARIE CLAIRE

Ρεσβερατρόλη: Το αντιοξειδωτικό συστατικό στο skincare που ανταγωνίζεται τη βιταμίνη C

Ποια είναι τα οφέλη της για την επιδερμίδα, πώς βοηθά στην πρόληψη της πρόωρης γήρανσης και πώς την εντάσσουμε στη ρουτίνα μας;

Ρεσβερατρόλη: Το αντιοξειδωτικό συστατικό στο skincare που ανταγωνίζεται τη βιταμίνη C
Η βιταμίνη C και η ρετινόλη έχουν εδώ και χρόνια πρωταγωνιστικό ρόλο στη φροντίδα της επιδερμίδας. Υπάρχουν, όμως, και άλλα συστατικά με ενδιαφέρουσες ιδιότητες που δεν έχουν αποκτήσει ακόμη την ίδια δημοτικότητα. Ένα από αυτά είναι η ρεσβερατρόλη, ένα φυτικής προέλευσης αντιοξειδωτικό που συγκεντρώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον στον χώρο της ομορφιάς.


Η ρεσβερατρόλη ανήκει στην οικογένεια των πολυφαινολών και ξεχωρίζει για την αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση της. Τα πρώτα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να συμβάλει στη μείωση των λεπτών γραμμών και των ρυτίδων, να βελτιώσει την όψη και τη σφριγηλότητα της επιδερμίδας, αλλά και να προσφέρει προστασία απέναντι σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που επιταχύνουν τη γήρανση.

Παρότι δεν έχει ακόμη την αναγνωρισιμότητα άλλων skincare συστατικών, η παρουσία της σε ορούς και κρέμες γίνεται όλο και πιο συχνή. Υπάρχουν, μάλιστα, αρκετοί λόγοι για να την προσέξουμε.
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