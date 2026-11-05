Πρίγκιπας William και πρίγκιπας Harry τίμησαν την πριγκίπισσα Diana σε μια σπάνια κοινή κίνηση

Οπρίγκιπας William και ο πρίγκιπας Harry απέτισαν φόρο τιμής στη μητέρα τους, πριγκίπισσα Diana, στέλνοντας ξεχωριστές επιστολές συγχαρητηρίων στους νέους που βραβεύτηκαν από τον φιλανθρωπικό οργανισμό που ιδρύθηκε στη μνήμη της.Η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση τόσο του πρίγκιπα της Ουαλίας, William, όσο και του δούκα του Sussex, Harry, απέναντι στο The Diana Award και στους νέους ανθρώπους από όλο τον κόσμο που υποστηρίζει. Πρόκειται για τον μοναδικό φιλανθρωπικό οργανισμό που φέρει το όνομα της μητέρας τους και τον μοναδικό στον οποίο στηρίζουν από κοινού τα δύο αδέλφια.Παρότι παραμένουν ενωμένοι στην προσπάθεια διατήρησης της κληρονομιάς της μητέρας τους, η προσωπική τους σχέση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από απόσταση. Τα δύο αδέλφια έστειλαν χωριστές επιστολές στους 198 βραβευθέντες από 44 χώρες, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν για τη συμβολή τους στη δημιουργία «θετικής αλλαγής στις κοινότητές τους και πέρα από αυτές», όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός.