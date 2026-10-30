Η Celine επαναφέρει τα πιο εμβληματικά sneakers των 80s
Η Celine επαναφέρει τα πιο εμβληματικά sneakers των 80s
Η συνεργασία του Michael Rider με τη Reebok μεταμορφώνει ένα ιστορικό αθλητικό παπούτσι σε ένα από τα πιο περιζήτητα fashion items της σεζόν.
Η συνεργασία του Michael Rider με τη Reebok μεταμορφώνει ένα ιστορικό αθλητικό παπούτσι σε ένα από τα πιο περιζήτητα fashion items της σεζόν.
Η συνεργασία της Celine με τη Reebok είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συναντήσεις της πολυτελούς μόδας με το sportswear αυτή τη σεζόν. Με αφετηρία ένα εμβληματικό σχέδιο του 1982, ο Michael Rider δημιούργησε ένα sneaker που συνδυάζει τη ρετρό αισθητική με τη σύγχρονη ταυτότητα του γαλλικού οίκου. Το Freestyle Lo επιστρέφει ανανεωμένο και βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας με τα πιο δημοφιλή fashion items του τελευταίου Lyst Index.
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