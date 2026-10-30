Η Celine επαναφέρει τα πιο εμβληματικά sneakers των 80s
MARIE CLAIRE

Η Celine επαναφέρει τα πιο εμβληματικά sneakers των 80s

Η συνεργασία του Michael Rider με τη Reebok μεταμορφώνει ένα ιστορικό αθλητικό παπούτσι σε ένα από τα πιο περιζήτητα fashion items της σεζόν.

Η Celine επαναφέρει τα πιο εμβληματικά sneakers των 80s
Η συνεργασία της Celine με τη Reebok είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συναντήσεις της πολυτελούς μόδας με το sportswear αυτή τη σεζόν. Με αφετηρία ένα εμβληματικό σχέδιο του 1982, ο Michael Rider δημιούργησε ένα sneaker που συνδυάζει τη ρετρό αισθητική με τη σύγχρονη ταυτότητα του γαλλικού οίκου. Το Freestyle Lo επιστρέφει ανανεωμένο και βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας με τα πιο δημοφιλή fashion items του τελευταίου Lyst Index.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης