Η Κίρα Νάιτλι επιστρέφει στο κόκκινο χαλί με ημιδιάφανο look Erdem
Η Κίρα Νάιτλι επιστρέφει στο κόκκινο χαλί με ημιδιάφανο look Erdem
Η Βρετανίδα ηθοποιός επέλεξε ένα see-through σύνολο, δίνοντας μια νέα διάσταση στο χαρακτηριστικό ρομαντικό της στυλ.
Η Βρετανίδα ηθοποιός επέλεξε ένα see-through σύνολο, δίνοντας μια νέα διάσταση στο χαρακτηριστικό ρομαντικό της στυλ.
ΗKeira Knightley επέστρεψε στο κόκκινο χαλί, δίνοντας το «παρών» στο πάρτι που ακολούθησε την επίσημη πρεμιέρα της παράστασης The Lives of Others, στο Brasserie Zédel στο Λονδίνο. Για την περίσταση, η Βρετανίδα ηθοποιός επέλεξε μια εμφάνιση που παρέμεινε πιστή στη ρομαντική αισθητική της, αλλά ταυτόχρονα αποκάλυψε μια πιο τολμηρή πλευρά του προσωπικού της στυλ.
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