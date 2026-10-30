Νεκρός 15χρονος μετανάστης στο Μπρονξ από πυροβολισμούς έπειτα από καταδίωξη, δεχόταν bullying στο σχολείο του, δείτε βίντεο

Ο Τζάβιτς Φριμπόνγκ που είχε φτάσει στις ΗΠΑ από την Αφρική δέχθηκε σφαίρα στην κοιλιακή χώρα - Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από τον πυροβολισμό, με τον ανήλικο να τρέχει πανικόβλητος





Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από τον πυροβολισμό, με τον ανήλικο να τρέχει πανικόβλητος σε δρόμο της συνοικίας Claremont, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον κίνδυνο. Ένα ακόμη άτομο, ντυμένο στα μαύρα, φαίνεται να κινείται δίπλα του, προτού σταματήσει, ενώ ο 15χρονος συνεχίζει να τρέχει.







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Bronx Shooting: CCTV Footage Shows 15-Year-Old Javits Frimpong Being Chased by Teens Before He Was Fatally Shot; Father Says Son Faced Bullying at School https://t.co/QVJHZZG2jz — Syler Mayne (@thegud_neighbor) October 30, 2026

Οι καταγγελίες του πατέρα για σχολικό εκφοβισμό Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι καταγγελίες του πατέρα του 15χρονου, Τόμας Φριμπόνγκ, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι η δολοφονία του γιου του ενδέχεται να σχετίζεται με περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.



Ο Τζάβιτς είχε μεταναστεύσει πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Γκάνα και φοιτούσε στο 329 The DreamYard Preparatory School. Όπως δήλωσε ο 60χρονος πατέρας του στην εφημερίδα New York Post, ο διευθυντής του σχολείου τον είχε ενημερώσει μόλις δύο ημέρες πριν από τη δολοφονία ότι ο γιος του, τον οποίο περιέγραψε ως ιδιαίτερα ήσυχο παιδί, δεχόταν bullying.



«Μου είπε ότι δύο αγόρια είχαν διαπληκτιστεί με τον γιο μου και ότι τα δύο αγόρια είχαν αποβληθεί από το σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας.



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Ο ίδιος έσπευσε στο νοσοκομείο St. Barnabas, ελπίζοντας να δει το παιδί του, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε να ενημερώσει τους συγγενείς του στην Γκάνα για την τραγική εξέλιξη.



«Μόλις τηλεφώνησα στη μητέρα του στην Γκάνα. Δεν μπορούσα καν να ακούσω τη φωνή της από το κλάμα. Όλοι στην οικογένεια κλαίνε», είπε συντετριμμένος.



Οι μαρτυρίες και οι έρευνες της αστυνομίας Σύμφωνα με την αστυνομία, τρία άτομα, ηλικίας περίπου 16 έως 18 ετών, τα οποία φορούσαν μαύρα ρούχα, εθεάθησαν να απομακρύνονται από το σημείο μετά τους πυροβολισμούς.



Μια τραγική υπόθεση βίας συγκλονίζει το Μπρονξ της Νέας Υόρκης, καθώς ένας 15χρονος έφηβος έχασε τη ζωή του έπειτα από πυροβολισμό , ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το σχολείο του. Ο Τζάβιτς Φριμπόνγκ δέχθηκε σφαίρα στην κοιλιακή χώρα το πρωί της Πέμπτης, περίπου στις 9:25, στη συμβολή της East 171st Street με την Third Avenue, όπως αναφέρει η New York Post Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τις τελευταίες στιγμές πριν από τον πυροβολισμό, με τον ανήλικο να τρέχει πανικόβλητος σε δρόμο της συνοικίας Claremont, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον κίνδυνο. Ένα ακόμη άτομο, ντυμένο στα μαύρα, φαίνεται να κινείται δίπλα του, προτού σταματήσει, ενώ ο 15χρονος συνεχίζει να τρέχει.Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές και πηγές από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ο έφηβος κατέρρευσε στο σημείο αφού δέχθηκε τη σφαίρα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, ωστόσο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι καταγγελίες του πατέρα του 15χρονου, Τόμας Φριμπόνγκ, ο οποίος εκφράζει την πεποίθηση ότι η δολοφονία του γιου του ενδέχεται να σχετίζεται με περιστατικά σχολικού εκφοβισμού.Ο Τζάβιτς είχε μεταναστεύσει πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Γκάνα και φοιτούσε στο 329 The DreamYard Preparatory School. Όπως δήλωσε ο 60χρονος πατέρας του στην εφημερίδα New York Post, ο διευθυντής του σχολείου τον είχε ενημερώσει μόλις δύο ημέρες πριν από τη δολοφονία ότι ο γιος του, τον οποίο περιέγραψε ως ιδιαίτερα ήσυχο παιδί, δεχόταν bullying.«Μου είπε ότι δύο αγόρια είχαν διαπληκτιστεί με τον γιο μου και ότι τα δύο αγόρια είχαν αποβληθεί από το σχολείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας.Την Πέμπτη, ωστόσο, δέχθηκε ένα ακόμη τηλεφώνημα από τον διευθυντή, αυτή τη φορά για να πληροφορηθεί ότι ο γιος του είχε πυροβοληθεί.Ο ίδιος έσπευσε στο νοσοκομείο St. Barnabas, ελπίζοντας να δει το παιδί του, ενώ στη συνέχεια χρειάστηκε να ενημερώσει τους συγγενείς του στην Γκάνα για την τραγική εξέλιξη.«Μόλις τηλεφώνησα στη μητέρα του στην Γκάνα. Δεν μπορούσα καν να ακούσω τη φωνή της από το κλάμα. Όλοι στην οικογένεια κλαίνε», είπε συντετριμμένος.Σύμφωνα με την αστυνομία, τρία άτομα, ηλικίας περίπου 16 έως 18 ετών, τα οποία φορούσαν μαύρα ρούχα, εθεάθησαν να απομακρύνονται από το σημείο μετά τους πυροβολισμούς.

Μάρτυρας που βρισκόταν κοντά στην περιοχή περιέγραψε ότι είδε δύο άτομα ντυμένα στα μαύρα και με καλυμμένα πρόσωπα να τρέχουν μέσα στο πάρκο, την ώρα που κατευθυνόταν προς το σχολείο της.



«Άκουσα κάτι σαν πυροβολισμό και αναρωτήθηκα αν άκουσα καλά. Ο ήχος ερχόταν από το εσωτερικό του πάρκου», δήλωσε η 18χρονη Κάρολιν Γκερέρο.



Η ίδια ανέφερε ότι στη συνέχεια κατευθύνθηκε αμέσως προς το σχολείο της, καθώς φοβήθηκε μήπως εμπλακεί στο περιστατικό.



Παράλληλα, γείτονας που φέρεται να παρακολούθησε τη σκηνή από το παράθυρο του σπιτιού του υποστήριξε ότι δύο νεαροί έστησαν ενέδρα στον 15χρονο.



Όπως είπε στην New York Post, οι δύο δράστες τον καταδίωξαν, τον πυροβόλησαν και στη συνέχεια διέφυγαν προς το πάρκο.



Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το παιδί παρέμεινε πεσμένο στο έδαφος για περίπου μισή ώρα, μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Σύμφωνα με την περιγραφή του, αρκετοί άνθρωποι περνούσαν από το σημείο, μέχρι που μια γυναίκα από κοντινό καταφύγιο αστέγων αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί και κάλεσε έντρομη το 911.



Ο μάρτυρας παραδέχθηκε επίσης ότι αισθάνεται ενοχές επειδή δεν ειδοποίησε ο ίδιος τις αρχές, εξηγώντας ότι φοβόταν μήπως επηρεαστεί η υπό όρους αποφυλάκισή του.



Χωρίς συλλήψεις – Σε εξέλιξη η έρευνα Μέχρι σήμερα δεν είχαν πραγματοποιηθεί συλλήψεις για τη δολοφονία του 15χρονου, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παρέμεναν υπό διερεύνηση.



Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και την εξέταση των μαρτυριών, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Τζάβιτς Φριμπόνγκ έχασε τη ζωή του.



Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες του πατέρα για τον σχολικό εκφοβισμό που φέρεται να αντιμετώπιζε ο γιος του δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το ενδεχόμενο σύνδεσης των περιστατικών bullying με τη θανατηφόρα επίθεση. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι ο σχολικός εκφοβισμός αποτέλεσε το κίνητρο της δολοφονίας.