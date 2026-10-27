Ανατολικά της Εδέμ: Τι αλλάζει από το βιβλίο στην τηλεοπτική σειρά

Έξι ολόκληρα χρόνια δούλεψε η Zoe Kazan για την τηλεοπτική διασκευή του βιβλίου του John Steinbeck, Ανατολικά της Εδέμ. Μιλώντας στο Vulture πριν από λίγες εβδομάδες, η 43χρονη ηθοποιός και σεναριογράφος εξομολογήθηκε πως ήξερε τι ήταν αυτό που είχε να διαχειριστεί στη διάρκεια αυτής της προσπάθειας: όχι μόνο ένα πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο του 20ου αιώνα, αλλά και την κινηματογραφική διασκευή του από τον παππού της, Elia Kazan, 71 χρόνια πριν. Παρότι η ίδια προσπαθούσε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της να αποφύγει αυτή την εσωτερική σύγκρουση, κάποια στιγμή αντίκρισε την οικογενειακή της κληρονομιά και αποφάσισε απλώς ότι έπρεπε να πραγματοποιήσει τη διασκευή όπως ήθελε εκείνη.Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα στο Netflix την 1η Οκτωβρίου, και η θεαματικότητά της αυξήθηκε κατακόρυφα μέσα σε μία εβδομάδα, διασκευάζει πολύ μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου σε σχέση με την ταινία του 1955 και πάλι, ωστόσο, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από το αρχικό κείμενο. Το αντίθετο θα ήταν παράδοξο, για να μην πούμε και παράλογο, για μια σειρά από λόγους πρακτικής και δημιουργικής φύσης ταυτόχρονα.