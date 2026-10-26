Μεθυσμένος ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη στην Κέρκυρα
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Μεθυσμένος ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη στην Κέρκυρα

Ο ανήλικος επιχείρησε να διαφύγει όταν του έγινε σήμα για έλεγχο από αστυνομικούς - Συνελήφθη και ένας 20χρονος

Μεθυσμένος ανήλικος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη στην Κέρκυρα
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Στη σύλληψη ενός ανηλίκου και ενός 20χρονου προχώρησαν αστυνομικοί, το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα Κέρκυρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί επέβαιναν σε ΙΧ φορτηγό και όταν τους έγινε σήμα για έλεγχο, επιχείρησαν να διαφύγουν πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ακόμη και προς την πλευρά των αστυνομικών.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν ανήλικος, ο οποίος βρισκόταν και υπό την επήρεια μέθης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ και ο πατέρας του ανηλίκου κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
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