Alessandra Ambrosio – Adriana Lima: Το video από τα παρασκήνια της πασαρέλας της Victoria’s Secret

Η Adriana Lima και η Alessandra Amrbosio ήταν ανάμεσα στα πολλά μοντέλα που περπάτησαν στην πασαρέλα της Victoria’s Secret το βράδυτης Κυριακής, 18 Οκτβωρίου, στο Λος Άντζελες. Η πρώτη περπατά στην πασαρέλα της Victoria’s Secret εδώ και 21 χρόνια και η δεύτερη εδώ και 20. Και οι δύο έχουν μία μακρά σχέση με το διάσημο brand εσωρούχων.Για την πρώτη της εμφάνιση, η Adriana Lima έδωσε μία νότα χρώματος με το neon πράσινο, δαντελένιο κορμάκι της, το οποίο συνδύασε με ροζ λουλούδια στην πλάτη. Για το τελικό look της, το οποίο ήταν και αυτό που έκλεισε την επίδειξη, το μοντέλο από την Βραζιλία περπάτησε στην πασαρέλα φορώντας λευκή δαντέλα και τεράστια φτερά με χάντρες, τα χέρια ενωμένα μπροστά στο στήθος της και το βλέμμα στραμμένο προς τον ουρανό.