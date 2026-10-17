Πότε γίναμε τόσο κακοί στο να συζητάμε;
MARIE CLAIRE

Πότε γίναμε τόσο κακοί στο να συζητάμε;

Εξετάζοντας στοιχεία από την ψυχολογία μέχρι τη γλωσσολογία, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αναζητά τις αιτίες αλλά και τις λύσεις, ώστε να αποκαταστήσουμε αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε: την αληθινή ανθρώπινη επαφή.

Πότε γίναμε τόσο κακοί στο να συζητάμε;
Είμαστε στην εποχή της υπερ-σύνδεσης, ωστόσο η πραγματική σύνδεση με τους άλλους, που προκύπτει από τον απολαυστικό, γόνιμο διάλογο, μοιάζει να πηγαίνει περίπατο. Ανάμεσα σε reels, κινητά επάνω στο τραπέζι και βαθιές εξομολογήσεις στο ChatGPT μας, έχει υποβαθμιστεί η ικανότητά μας να ακούμε, να κάνουμε σωστές ερωτήσεις και να αντέχουμε την διαπροσωπική επικοινωνία, που κάθε άλλο παρά τέλεια είναι.
 
Εξετάζοντας στοιχεία από την ψυχολογία μέχρι τη γλωσσολογία, η Ελιάνα Χρυσικοπούλου αναζητά τις αιτίες αλλά και τις λύσεις, ώστε να αποκαταστήσουμε αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε: την αληθινή ανθρώπινη επαφή.

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